وكشف تقرير جديد صادر عن "أوليفر وايمان"، شركة الاستشارات الإدارية العالمية وإحدى شركات "مارش ماكلينان"، أن متاجر البقالة في دولة الإمارات أن التركيبة السكانية الشابة والمتنوعة والملمّة بالتكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة توفر فرصاً كثيرة لباعة التجزئة المبتكرين من أجل تلبية احتياجات العملاء بطريقة أكثر استهدافًا.

وتتراوح هذه الفرص، وفقا للتقرير، من تكيف المتاجر بشكل أفضل مع أنماط الطلب المحلية، مروراً بالعروض الترويجية المخصصة، وصولاً إلى الحلول والتقنيات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وتدعم الرؤى والأفكار التي تم جمعها في استطلاع العملاء هذا الأمر، إذ أشار 71 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع في الإمارات عن اهتمامهم بالعروض الترويجية المخصصة، فيما أشار 57 بالمئة منهم إلى اهتمامهم بالصفقات التي يمكن إتمامها بسرعة.

وتعد هذه الأرقام أعلى من تلك المسجلة في الأسواق الغربية، حيث يبدي العملاء تحفظاً أكبر تجاه التقنيات الحديثة وخاصة عندما يتعلق الأمر ببيناتهم الشخصية.