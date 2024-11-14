ويعكس ذلك استراتيجية الشركة المستمرة لدفع عجلة النمو إلى جانب الكفاءات التشغيلية العالية و الاستمرار في تحسين خدمة العملاء.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21 بالمئة إلى 18.4 مليار درهم (5.0 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2024، من 15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عدد المسافرين وعطلة الصيف ونجاح استراتيجية توسعة شبكة وجهات الشركة، إلى جانب النمو المهم في حجم قطاع الشحن وبخاصة في الربع الثالث من العام الحالي.

وسجلت عائدات المسافرين ارتفاعاً بنسبة 21 بالمئة، لتبلغ 15.2 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، نتيجة التوسعة الإستراتيجية لشبكة الوجهات، كما ذكر سابقاً، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات، بما ساهم في تعزيز قدرات الربط التي توفّرها الشركة.

ونقلت الاتحاد للطيران حوالي 14 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة بلغت 35 بالمئة عن العام الماضي، حيث بلغ حجم "المقعد المتوفر للكيلومتر" 68.2 مليار، بزيادة بنسبة 31 بالمئة عن العام الماضي، فيما بلغ متوسط عامل حمولة الركاب نسبة 87 بالمئة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 86 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أما إيرادات الشحن فارتفعت إلى 3.0 مليار درهم (808 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 21 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة السعة وارتفاع حجم الشحن وتحسن العائدات.

وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة لنفس الفترة من العام الماضي، بالرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة النمو والاستثمارات لتعزيز المنتجات وتجربة الضيوف.

وتم خفض تكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر بدون احتساب سعر الوقود بنسبة 5 بالمئة و8 بالمئة على التوالي، في إشارة واضحة إلى التزام الشركة بتطوير الخدمة وزيادة الفعالية وتحسين الجودة.

وقد واصلت الناقلة تحسين تجربة الضيوف مع الأداء الإيجابي في مستوى رضا العملاء، والذي ساهم فيه عدد من العوامل بما في ذلك بدء تشغيل الطائرة الخامسة من طراز A380 وتعزيز الخدمات في مطار زايد الدولي وتعديل توقيت الرحلات لتكون أكثر ملاءمة للمسافرين، ما يؤكد على التزام الاتحاد بتوفير تجربة سفر سلسة ومحسنّة لجميع ضيوفها.

وبعد الإعلان عن الاتفاقية المشتركة مع خطوط شرق الصين الجوية في الربع الثاني من عام 2024، عززت الاتحاد للشحن شراكتها مع خطوط إس إف الصينية لدعم العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين من خلال تعزيز السعة، وأوقات الترانزيت، وسهولة الوصول.

وبهذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "يسرّنا أن نعلن عن أدائنا القوي للأشهر التسعة الأولى لعام 2024، مع زيادة بنسبة 21 بالمئة في العائدات و66 بالمئة في صافي الربح بعد احتساب الضريبة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا النمو الملحوظ إلى النتائج القوية في عائدات المسافرين والشحن، ما يؤكد على فعالية استراتيجيتنا وقوة مسيرة النمو، حيث نرى كذلك تحسنات ملحوظة في رضا المتعاملين".

وأضاف: "كما إننا نستمر في تعزيز أسطولنا التشغيلي، مع بدء تشغيل الطائرات الست من طراز A321 NEO. وبالرغم من استمرار نقص الطائرات على مستوى العالم، فقد نما أسطولنا إلى 95 طائرة، بزيادة قدرها 16 طائرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وتابع قائلا: "وبلغ عدد المسافرين خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية حوالي 18 مليون مسافر، ما يعني زيادة بنسبة حوالي 80 بالمئة مقارنة بالعام 2022، والذي يؤكد على نمونا بوتيرة سلسة ومستدامة خلال العامين الماضيين. كما قمنا بتوسعة شبكة وجهاتنا لتصل إلى 83 وجهة حتى سبتمبر 2024، مقابل 72 وجهة خلال الفترة نفسها العام الماضي ، مع توقع بالمزيد من النمو بحلول نهاية العام الحالي".

أبرز نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2024