حقق الطرح العام الأولي لشركة لولو عائدات إجمالية بلغت 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار).

وشهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (نحو 37 مليار دولار)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات على مدى السنوات العشرة الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).

وكان الطلب استثنائياً من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82 ألف مستثمر، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لطرح عام أولي في دولة الإمارات على مدار السنوات العشرة الماضية.

يذكر أن إدراج "اللولو للتجزئة" يمثل الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "بدايةً، نتقدم بخالص التهاني لإدارة شركة اللولو للتجزئة على إدراجهم الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. إن الإنجاز التاريخي الذي حققته اللولو يؤكد على قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودور سوق أبوظبي للأوراق المالية كمحفز للنمو ومنصة مفضلة للإدراج. وباعتبارها الشركة المدرجة رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجلت اللولو الرقم القياسي كأكبر طرح عام أولي في القطاع الخاص لشركة محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يضيف 21 مليار درهم إماراتي إضافية إلى القيمة السوقية للسوق. ويسعدنا بشكل خاص أن المستثمرين الدوليين، من أعضاء منصة تبادل التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قد اشتركوا بنجاح في عروض اللولو للتجزئة من خلال وسطاء محليين. وهذا يوضح الجاذبية المتزايدة لسوق رأس المال في أبوظبي والتزام السوق بتعزيز الاستثمار عبر الحدود. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، سنواصل تقديم المزيد من المبادرات الهادفة والحلول المبتكرة لتعزيز الازدهار في السوق، وتوسيع فرص الاستثمار للمستثمرين، ودعم النجاح الطويل الأمد لشركاتنا المدرجة اليوم وفي المستقبل".

من جانبه، قال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة: "يعتبر إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً كبيراً ومصدر فخر لفريق لولو للتجزئة بالكامل. تميز موظفونا البالغ عددهم 55,000 موظف بالتفاني والالتزام لعقود من الزمن، من أجل توفير أعلى مستوى من الخدمة لعملائنا وتحقيق النمو، ويأتي هذا الإنجاز الكبير ثمرة لجهودهم الاستثنائية. كانت خطواتنا على مدار رحلة نجاحنا تستند إلى رؤية قادة دول المنطقة والتزامهم بدعم نمو ونجاح الشركات والاستثمارات. ويسرنا إدراج لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في موطننا أبوظبي، من أجل توفير الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من إمكانات منطقتنا ونمو وطموح شركتنا".