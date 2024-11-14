وبدأت مجموعة "سيمنس" العملاقة للصناعات الهندسية عامها المالي المنصرم بانطلاقة بطيئة، لكنها حققت إجمالا أرباحا كبيرة.

وعزت المجموعة هذا الرقم القياسي إلى مكاسب دفترية قدرها نصف مليار يورو من خلال تحويل الأسهم في شركتها السابقة "سيمنس إنرجي" إلى صندوق التقاعد الخاص بها.

وفي المقابل حققت المجموعة تقدما بطيئا في المبيعات. ووفقا لتوقعاتها، سيبقى الأمر على هذا النحو في العام المالي الجديد، الذي بدأ منذ أكتوبر الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي، رولاند بوش، إن سيمنس تستفيد "من استمرار الطلب المرتفع على أنظمة الإمداد الكهربي والتنقل وعروضنا من البرمجيات الصناعية"، مضيفا في المقابل أن أعمال الأتمتة لا تزال تمثل "تحديا".

وجاءت أكبر مساهمة في الأرباح من قسم البنية التحتية الذكية، الذي حقق نموا ملحوظا، متفوقا على قسم الصناعات الرقمية "ديجيتال إنداستريز" الذي يعاني من انخفاض في المبيعات والأرباح بشكل محلوظ في مجال الأتمتة بسبب ارتفاع مستويات المخزون بين العملاء والتجار.

وبوجه عام، تمكنت سيمنس من زيادة المبيعات بنسبة واحد بالمئة فقط لتصل إلى 75.9 مليار يورو في السنة المالية 2024. وانخفضت الطلبيات الواردة بنسبة 6 بالمئة إلى 84.1 مليار يورو.

وفي العام المالي الجديد لا تزال سيمنس تتوقع نموا معتدلا في المبيعات بنسبة 3 إلى 7 بالمئة. ومن المفترض أن تحقق ربحا على أساس مماثل كما في عام 2024 - دون أي تأثيرات خاصة.

وباحتساب المؤثرات الخاصة، حققت سيمنس بالفعل أول ملياري يورو عبر عملية البيع الأخيرة لشركة "إنوموتيكس" المصنعة للمحركات الكهربائية، والتي سيتم تسجيلها في بيانات السنة المالية الجديدة الحالية.