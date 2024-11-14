ومنذ عام 2021، كانت السلفادور تشتري عملة البتكوين بكثافة، بحسب تقرير نشره موقع Decrypt واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية".

وقامت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى بتقنين العملة المشفرة الشهيرة في البلاد خلال نفس العام أيضا.

ومع ارتفاع قيمة البتكوين مؤخرًا، كتب رئيس السلفادور نجيب بوكيلي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لقد أخبرتكم بذلك".

وواجه رئيس السلفادور ردود فعل عنيفة لسعيه إلى دمج البتكوين بشكل مباشر في اقتصاد السلفادور.

وفي عام 2022، حذر صندوق النقد الدولي بوكيلي من أن البتكوين يمكن أن يزعزع استقرار اقتصاد البلاد.

ووفقًا لـ SpotOnChain، تقدر قيمة حيازات البتكوين في السلفادور حاليًا بنحو 516.43 مليون دولار، بعد أن زادت قيمة البتكوين بأكثر من 100 مليون دولار الأيام الماضية.

وبدأت السلفادور في شراء البتكوين لأول مرة في سبتمبر 2021، عندما كان سعر العملة المشفرة حوالي 51000 دولار، وفقًا للتقرير.

ثم اشترت الدولة العملة المشفرة الرائدة عشر مرات خلال 2022، قبل أن تلتزم بشراء عملة بتكوين واحدة كل يوم، بعد انهيار منصة FTX.

وكانت قيمة البتكوين حوالي 16600 دولار آنذاك.

وقد ارتفعت منذ ذلك الحين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93 ألف دولار - أي بزيادة تتجاوز 436 بالمئة.

وفقًا لـ SpotOnChain، كانت مخزونات البيتكوين في السلفادور في خسارة قدرها 14 مليون دولار قبل أكثر من أسبوع بقليل، أي حتى 4 نوفمبر.

ولكن مع ارتفاع سعر البيتكوين بشكل كبير بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، ارتفعت ثروات السلفادور أيضًا.

ويُنظر إلى ترامب على أنه المرشح المؤيد للعملات المشفرة، مقارنة بالديمقراطية الأكثر حذرًا في العملات المشفرة كامالا هاريس.

وهذا هو السبب وراء تحقيق البتكوين مكاسب كبيرة منذ إعادة انتخاب الجمهوريين، حيث يأمل المضاربون في مستقبل أكثر إشراقًا للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.