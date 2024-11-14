وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، الخميس، فإن وزارة الاقتصاد الألمانية أصدرت تعليمات لشركة "دويتشه إنرجي تيرمينال" المملوكة للدولة بعدم قبول أي شحنات من الغاز الروسي بعد أن أبلغت الشركة برلين أن منشأتها للاستيراد في برونسبوتيل ستستقبل شحنة روسية يوم الأحد.

وكانت شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" قد أعلنت في يونيو الماضي أنها حصلت على حق المطالبة "بأكثر من 13 مليار يورو" (14 مليار دولار) تعويضا عن انقطاع شريكتها الروسية السابقة "غازبروم" عن تسليم الغاز منذ منتصف العام 2022، بعد قرار إيجابي من هيئة تحكيم.

وتضررت شركة "يونيبر" بشدة في العام 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب تخفيض شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" ثم توقفها بالكامل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "يونيبر" مايكل لويس، في بيان "هذا القرار يعني وضوحا قانونيا ليونيبر"، على الرغم من أنه "ليس من الممكن بعد تقدير ما إذا كان من المتوقع الحصول على مبالغ كبيرة (من التعويضات)".