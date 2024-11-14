كما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة سجل ارتفاعا طفيفا في أكتوبر بلغ 0.3 بالمئة مقارنة بسبتمبر.

ويُعد معدل التضخم في السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري، بحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية.