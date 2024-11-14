وحقق الدولار ارتفاعا إلى ما يزيد عن 156 ينا للمرة الأولى منذ يوليو. وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 عند 1.0546 دولار كما هبط الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.

وتوقعت إديسون ريسيرش، الأربعاء، أن يسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على الكونغرس بمجلسيه بما يمنحه سلطة واسعة النطاق لدفع أجندته.

وقفزت عملة بتكوين المشفرة الليلة الماضية لمستوى قياسي جديد عند 93480 دولارا. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.2 بالمئة إلى 106.69 وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر 2023، بحسب بيانات "رويترز".

ونزل الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد بيانات وظائف، ولامس 0.6464 دولار.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5859 دولار.