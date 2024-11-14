تحرك الأسواق

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 72.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 68.30 دولار.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط الأميركي قليلا إلى 13.23 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام، أو بما يزيد 300 ألف برميل يوميا عن المستوى القياسي الذي سُجل العام الماضي وبلغ 12.93 مليون برميل يوميا، وارتفاعا أيضا من مستوى 13.22 مليون برميل يوميا الذي توقعته في وقت سابق.

ورفعت الإدارة كذلك توقعاتها لإنتاج النفط العالمي في 2024 إلى 102.6 مليون برميل يوميا مقابل 102.5 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة.

يأتي هذا بعدما خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء مجددا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.82 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضا من 1.93 مليون برميل يوميا توقعتها الشهر الماضي، بسبب ضعف الطلب في الصين والهند ومناطق أخرى، مما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين.

وينتظر المشاركون في السوق الآن تقرير وكالة الطاقة الدولية عن سوق النفط والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية للحصول على المزيد من المؤشرات.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن "التوقعات الضعيفة للطلب في الصين لا تزال تؤثر على المعنويات. كما أن قوة الدولار تخلق رياحا معاكسة قوية للسلع الأساسية"، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع في أكتوبر بما يتماشى مع التوقعات، مما يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي في خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما يجعل الدولار القوي أسعار السلع الأولية المقومة به أغلى بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.