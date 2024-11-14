وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن العملة المشفرة الأشهر والأكبر من حيث القيمة السوقية عالميا ارتفعت بأكثر من 35 بالمئة في أعقاب انتخاب ترامب يوم 5 أكتوبر، لتصل البتكوين إلى 39462 دولارا للوحدة، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها بعد ذلك، وهو ما يجعل تحقيق التوقعات الخيالية بوصول السعر إلى 100 ألف دولار قريب المنال.

يذكر أن ترامب تعهد بوضع قواعد جديدة لصالح العملات المشفرة، بعد سيطرة حزبه الجمهوري على الكونغرس.

كما تضمنت تعهدات ترامب الأخرى تكوين احتياطي استراتيجي للولايات المتحدة من البتكوين، ودعم نشاط تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة بهدف جعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات الرقمية في العالم.

وكان ترامب في وقت من الأوقات متشككا في العملات الرقمية، قبل أن يتغير موقفه منها في أعقاب المساهمات المالية الكبيرة لشركات العملات الرقمية في دعم الحملة الانتخابية له.

ويقول ميشيكل نوفوجراتز مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال لتداول العملات الرقمية إن سعر البتكوين قد يصل إلى 500 ألف دولار للوحدة إذا قررت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب تكوين احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية للولايات المتحدة.

يذكر أن سعر البتكوين ارتفع بأكثر 110 بالمئة منذ بداية العام الحالي مدعومة بالطلب القوي على العملات الرقمية منذ سماح الولايات المتحدة بإطلاق صناديق استثمار للعملات المشفرة قابلة للتداول في البورصة.