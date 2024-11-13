وفي الربع الثالث منفردا، ارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 643 مليون درهم، مع زيادة الإيرادات بنسبة 32 بالمئة إلى 3.41 مليار درهم في نفس الفترة، بحسب البيان.

وجاء النمو المالي القوي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" نتيجة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو التحويلي، حيث تهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات قيمة تراكمية في فرص نمو متخصصة في مجالات اللوجستيات البحرية لقطاع الطاقة، وقد حققت الغالبية من هذا الهدف الاستثماري الاستراتيجي بعد مرور 18 شهرا من طرحها العام الأولي القياسي، مدعومة بعقود تراكمية طويلة المدى تزيد عن 340 عاما.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن هذه النتائج المالية القوية تؤكد استمرارنا في تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي، وتركيزنا على تحقيق قيمة متزايدة لمساهمينا من خلال نمونا المستمر.

وتوقع أن يساهم استحواذ "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" على شركة "نافيغ 8"، في تعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

وأضاف: "علاوة على ذلك، ستتيح ميزانيتنا العمومية القوية مزيدا من فرص النمو العضوي وغير العضوي لتعزيز القيمة المتراكمة".