وقدرت وزارة الاقتصاد من قبل أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.9 بالمئة في الربع الثالث، بينما توقع البنك المركزي نموا بنسبة 3.2 بالمئة.

وتتوقع الحكومة الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بأكمله 3.9 بالمئة بزيادة عن نمو حققته بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2023 بفضل ضخ أموال ضخمة في الموازنة وزيادة الإنتاج الصناعي العسكري مع استمرار الحرب في أوكرانيا.