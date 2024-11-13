وأضاف في المقابلة التي أجرتها رئيسة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، لبنى بوظة، إن الشركة تتوسع بقوة في مشروعاتها ومبيعاتها، بالتزامن مع إطلاق هويتها الجديدة، التي تعكس تغير في استراتيجيتها للتركيز أكثر على إدارة المجتمعات والأحياء، وخدمة كل شرائح المجتمع من خلال منتجات بأسعار تناسب الجميع، وأيضا التركيز على جودة الحياة في المشروعات التي تديرها الشركة.

وبحسب ما قاله البطي، فإن الشركة أبرمت 5 مشروعات ريادية جديدة بقيمة 10.5 مليار ريال، وإنها أعلنت عن مشروعات لإنشاء 62 ألف وحدة سكنية جديدة.

وأضاف أن مبيعات الشركة في النصف الأول من العام الجاري تعادل 4 أضعاف مبيعاتها في العام الماضي، باكمله مشيرا إلى أن الشركة لديها حاليا أكبر حصة سوقية في المملكة، حيث تستحوذ على 62 بالمئة من المبيعات على الخارطة.

وقال البطي إن الشركة لديها فرص استثمارية جديدة حتى نهاية العام القادم بقيمة 75 مليار ريال.

وساهمت شركة NHC في الاقتصاد السعودي بقيمة 90 مليار ريال خلال 7 سنوات، كما أنها وفرت خلال نفس الفترة نحو 600 ألف وظيفة، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة.

وتوقع البطي أن تساهم الشركة في الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل بقيمة تصل إلى 33 مليار ريال، وأن توفر وظائف جديدة بنحو 230 ألف وظيفة.