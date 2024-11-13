وارتفعت العملة الأميركية إلى أعلى مستوى لها من أول مايو بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي مما أثار توقعات باحتمال أن تفرض إدارته المقبلة رسوما جمركية وتتخذ إجراءات أخرى يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 105.88 نقطة بعدما وصل إلى 106.21 نقطة.