وذكر غولدمان ساكس والبنك الأهلي السعودي اللذان يديران الصفقة في بيان أن سعر الحصة، وهي عبارة عن نحو 100 مليون سهم، سيتحدد من خلال عملية بناء سجل أوامر متسارعة وعلى أن يكون الإعلان عن النتائج النهائية غدا الخميس.

ويمكن أن يجمع بيع هذه الأسهم ما يصل إلى 1.1 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة بناء على سعر سهم (إس.تي.سي) الذي بلغ 41.1 ريال (10.94 دولار) عند الإغلاق اليوم الأربعاء.

وأشار البنكان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيحتفظ بحصة تبلغ 62 بالمئة في شركة الاتصالات بعد عملية البيع التي لن تحصل الشركة على أي عوائد منها.