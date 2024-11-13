وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، قال هونغ: "المناقصة مفتوحة للجميع، بوينغ أحد الخيارات، خيار جيد لأنهم قدموا عرضا جيدا للغاية لنا"، مشيرا إلى أن طائرات شركة "كوميرشال أيركرافت كورب أوف تشاينا ليمتد" الصينية ستكون محل دراسة من جانب الشركة الفيتنامية.

وقال هونغ على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لشركات الطائرات الآسيوية في بروناي إن "فيتنام أيرلاينز" تعتزم إطلاق مناقصة لشراء نفس العدد تقريبا من الطائرات في وقت لاحق.

ويذكر أن فيتنام أيرلاينز وقعت في عام 2023 اتفاقا لشراء طائرات بوينغ 737 ماكس، لكنها لم تكمل الاتفاق.

وستطرح الشركة المناقصة أمام كل شركات صناعة الطائرات للحصول على أفضل العروض.

وتستهدف الشركة الفيتنامية زيادة حجم أسطولها الجوي إلى 170 طائرة بحلول 2035، حيث تسعى للتعافي الكامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي كانت كارثية على صناعة الطيران في العالم ككل، في الوقت الذي تواجه فيه منافسة قوية من شركة الطيران منخفض التكاليف "فيت جيت أير" التي تهددها بسحب لقب أكبر شركة طيران فيتنامية منها.