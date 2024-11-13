ومن المقرر بدء تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي والانتهاء منه خلال 18 شهرا، بعد الحصول على تفويض جديد من الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها في 30 أبريل المقبل لإعادة شراء أسهمها.

والمستهدف شطب الأسهم التي يعاد شراؤها.

ويستند برنامج إعادة شراء الأسهم إلى تفويض ممنوح من الجمعية العامة للشركة خلال اجتماعها يوم 4 مايو 2023، حيث فوضت إدارة الشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 10 بالمئة من أسهمها حتى 3 مايو 2025.

وتستهدف "آر.دبليو.إي أكتينجسلشافت" الحصول على تفويض جديد لإعادة شراء الأسهم خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم 30 أبريل المقبل.