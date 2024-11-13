إلا أن أسهم شركة "سيمنز إنيرجي" ارتفعت بقوة مع نمو سجل الطلبات لديها.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش مواصلا خسائره بعد انخفاض بنحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة 0.9 بالمئة مما دفع إلى خسائر في القطاعات الفرعية الرئيسية كما تراجعت أسهم شركات السيارات أيضا 0.9 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسهم الطاقة 1.3 بالمئة وزاد كذلك مؤشر أسهم الموارد الأساسية 0.5 بالمئة.

وقفزت أسهم شركة "سيمنز إنيرجي" بنسبة 19 بالمئة بعد أن رفعت الشركة الموردة لقطاع المرافق هدف هامش الربح في الأمد المتوسط وسجلت رقما قياسيا جديدا لسجل الطلبات لديها.

وارتفعت أسهم شركة "آر.دبليو.إي" بنسبة 7.9 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة مرافق ألمانية إنها ستعيد شراء أسهم تصل قيمتها إلى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار).

وارتفعت أسهم شركة "جاست إيت تيك أواي" بنسبة 20.5 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة لتوصيل الوجبات في أوروبا إنها أبرمت صفقة لبيع وحدتها الأميركية "جراب هب" إلى شركة "وندر" مقابل 650 مليون دولار.

ومن المقرر أن يصدر تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء كما يصدر محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.

وضغط على الأسهم أيضا ارتفاع عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو أسوة بارتفاع نظيراتها في الولايات المتحدة.