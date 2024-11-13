وقالت الشركة في بيان: "الطلب العالمي على الكهرباء آخذ في الارتفاع، مدفوعاً بزيادة عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة، وزيادة الاعتماد على الكهرباء وتخفيض الكربون في الصناعة، فضلاً عن مراكز البيانات، مدفوعة بتطورات الذكاء الاصطناعي".

كما توقعت نموًا مركبًا للإيرادات "في نطاق مرتفع من رقم واحد إلى رقمين حتى السنة المالية 2028"، ارتفاعًا من توقعات سابقة بنمو متوسط من رقم واحد. وقالت إنها تهدف إلى تحقيق هامش ربح يتراوح بين 10 و 12 بالمئة في عام 2028، ارتفاعًا من 8 بالمئة على الأقل في التوقعات السابقة.

وكشفت "سيمنس إنرجي" عن نمو الإيرادات السنوية خلال الربع الرابع من العام، أدى إلى تسجيل خسارة قبل احتساب الضريبة، بلغت 69 مليون يورو (73 مليون دولار)، وهو أقل بكثير من الخسارة التي تم تسجيلها خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهي 647 مليون يورو.

وانخفضت الخسارة التشغيلية لتصل إلى 178 مليون يورو مقابل 615 مليون يورو في العام السابق.

وبلغ حجم صافي الخسارة 292 مليون يورو، أو 0.34 يورو للسهم، بالمقارنة مع خسارة 899 مليون يورو، أو 1.04 يورو للسهم في العام الماضي.

وبلغت صافي خسارة "سيمنس"، وهي إحدى أكبر شركات الصناعات الهندسية في أوروبا، قبل احتساب البنود الخاصة 83 مليون يورو، وهي خسارة أقل من مبلغ 487 مليون يورو الذي تم تسجيله قبل عام.

وارتفعت الإيرادات ربع السنوية بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 9.74 مليار يورو، مقابل 8.52 مليار يورو في العام السابق، حيث يرجع ذلك في الأساس إلى قوة نمو الإيرادات في شركتي "جريد تكنولوجيز" و"سيمنس جاميسا".