تحركات الأسهم

تراجع المؤشر نيكي بنسبة 1.66 بالمئة إلى 38721.66 نقطة فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 2708.42 نقطة.

وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة على تراجع أمس الثلاثاء بفعل جني المستثمرين بعض الأرباح من موجة صعود أعقبت نتائج الانتخابات الرئاسية وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في أوكاسان للأوراق المالية: "لم يتوقع المستثمرون أن يصل نيكي إلى مستوى 40 ألف نقطة مجددا في أي وقت قريب، لذا قرروا بيع الأسهم مع اقتراب المؤشر من هذا المستوى... ولكي يرتفع المؤشر أكثر، نحتاج إلى رؤية مزيد من الإقبال من المستثمرين الأجانب".

وفي الأسبوع الماضي، سجل نيكي أعلى مستوى له منذ 15 أكتوبر في أكبر مكسب أسبوعي له منذ سبتمبر.

وكان قد تجاوز مستوى 40 ألف نقطة في 15 أكتوبر، ووصل إلى أعلى مستوى يومي له عند 40257.34 نقطة.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.96 بالمئة اليوم الأربعاء ليشكل الضغط الأكبر على المؤشر نيكي.

وتخلت أسهم مجموعة سوفت بنك عن المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة لتتراجع 2.89 بالمئة.

وهوى سهم نيكسون لصناعة الألعاب 17.45 بالمئة متكبدا أكبر خسارة على المؤشر بعد إعلان الشركة عن خفض توقعاتها لصافي الربح السنوي للعام حتى ديسمبر.

وارتفع سهم سفن اند آي هولدنجز 11.78 ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

وقالت الشركة المشغلة لمتاجر التجزئة اليوم الأربعاء إنها تلقت عرض شراء من أحد أفراد عائلة إيتو المؤسسة لها في أعقاب تقارير بأن الشركة تدرس عرض استحواذ من جانب الإدارة بقيمة تصل إلى 58 مليار دولار.

وصعد طوكيو إلكترون 0.88 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية 8.5 بالمئة.

وارتفع سهم شارب 12.84 بالمئة مسجلا أكبر مكسب على المؤشر بعد أن ضاعفت الشركة المصنعة للهواتف المحمولة صافي أرباحها في النصف الأول من العام بأكثر من أربعة أمثاله.