وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أن مبيعات المنازل المرهونة قفزت بنسبة 278 بالمئة في أكتوبر، لتصل إلى 21095 وحدة مقارنة بالعام السابق، مع تفضيل عدد قليل فقط من الناس شراء المنازل بالقروض بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض العام الماضي.

ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 بالمئة منذ يونيو من العام الماضي في إطار دورة تشديد نقدي انتهت في مارس.

ويبلغ متوسط أسعار الرهن العقاري حاليا 41 بالمئة سنويا.

ووفقا للبيانات، انخفضت المبيعات للمشترين الأجانب في تركيا بنسبة 16.3 بالمئة في نفس الفترة، لتبلغ 2122 منزلا في أكتوبر.

وتصدر الروس مرة أخرى قائمة المشترين الأجانب واشتروا 373 منزلا في أكتوبر، يليهم المشترون من إيران وأوكرانيا.