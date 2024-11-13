وأضافت الشركتان أن الشبكة يمكنها تشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في وقت واحد، وهي العملية المعروفة باسم شبكة الوصول اللاسلكي للذكاء الاصطناعي (إيه.آي-آر.إيه.إن).

وتتضمن تطبيقات الشبكة الدعم عن بعد للسيارات ذاتية القيادة والتحكم في الروبوتات.

وكانت شركة إنفيديا قد أزاحت شركة أبل، الجمعة، عن عرش الشركة الأعلى قيمة في العالم بعد صعود قياسي لسهمها مدعوما بطلب متزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بالحوسبة الفائقة.

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن القيمة السوقية لإنفيديا وصلت إلى 3.53 تريليون دولار لفترة وجيزة في حين بلغت قيمة أبل 3.52 تريليون.

وصارت إنفيديا لفترة وجيزة في يونيو الشركة الأعلى قيمة في العالم، قبل أن تتفوق عليها مايكروسوفت وأبل.

وظلت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الثلاث متقاربة لعدة أشهر.

وبلغت القيمة السوقية لمايكروسوفت 3.20 تريليون دولار.