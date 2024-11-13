وكان المحللون يتوقعون استقرار أسعار الجملة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 بالمئة خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات للمعدلة، واستقرارها خلال الشهر نفسه وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3.4 بالمئة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 2.9 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 3.1 بالمئة وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 2.9 بالمئة وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق.

واستقرت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. في المقابل تراجعت أسعار الواردات بنسبة 0.2 بالمئة شهريا وبنسبة 2.1 بالمئة سنويا.