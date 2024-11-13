ويأتي ذلك قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ويستفيد الدولار حاليا من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع الماضي إذ يستقر قرب أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء عند 106.17، وهو الأقوى منذ الأول من مايو.

ويتوقع المستثمرون من الإدارة الجديدة اتباع سياسة خفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية على الواردات، وهي سياسات يُعتقد أنها قد تؤدي لزيادة التضخم.

وفي الوقت ذاته، اقترب الجمهوريون أكثر من تحقيق سيطرة كاملة على الكونغرس، مما سيمنح للرئيس المنتخب صلاحية تمرير أجندته السياسية.

وساهمت التداولات المراهنة على سياسة ترامب في رفع عوائد سندات الخزانة الأميركية فيما تتوقع الأسواق أن يقلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مدى خفض معدلات الفائدة في المستقبل.

ومع ذلك، فقد الدولار قوته قليلا اليوم الأربعاء في ظل ترقب الأسواق قراءة جديدة للتضخم في الولايات المتحدة مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر تشرين الأول في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن يتحدث جيروم باول رئيس المركزي الأميركي هذا الأسبوع قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين غدا الخميس ومبيعات التجزئة يوم الجمعة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق احتمالا بنسبة 60 بالمئة تقريبا لخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض من حوالي 84 بالمئة قبل شهر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.04 بالمئة إلى 106.03.

وتوقفت بتكوين عن ارتفاعها القياسي وتراجعت حوالي واحد بالمئة إلى 87450 دولارا بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 89998 دولارا أمس الثلاثاء.

وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على الكوكب".

وارتفع الدولار 0.12 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 154.80 بعد بلوغه 154.934، وهو أعلى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ 30 يوليو.

وواجه اليورو صعوبة في تلقي دعم وسط حالة من الضبابية السياسية إذ من المقرر أن تجري ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انتخابات يوم 23 فبراير بعد أسابيع من انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس.

وفي الوقت نفسه، تدرس الأسواق الرسوم الجمركية التي قد يفرضها ترامب على كل من أوروبا والصين.

وظل اليورو قرب أدنى مستوى في عام عند 1.0595 دولار الذي سجله أمس الثلاثاء، وانخفض 0.09 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 1.0615 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.27475 دولار، متأثرا بقوة العملة الأميركية.

وارتفع اليوان الصيني في الأسواق الخارجية نحو 0.14 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى 7.2354 يوان لكل دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة ليصل إلى 0.6529 دولار.