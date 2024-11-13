وقالت الوزيرة في مؤتمر في الدار البيضاء إن الإعلان يأتي عقب اجتماع للجنة سوق الأسهم، بما في ذلك الجهة المسؤولة عن تنظيم البورصة وبنك المغرب (المركزي)، تقرر خلاله تحويل سوق أسهم الدار البيضاء إلى شركة قابضة.

وأضافت أن بورصة المغرب ستطلق أيضا دار مقاصة.

وقال عبد الرحيم بوعزة المدير العام لبنك المغرب في المؤتمر نفسه إن سوق المشتقات ستبدأ بالعقود الآجلة لمؤشر البورصة.

وأضاف بوعزة أن سوق المشتقات جزء من إصلاح الأدوات المالية في المغرب. وذكر أن بنك المغرب يعتزم أيضا طرح قطاعين بين البنوك يشملان عقود مبادلة سعر الفائدة والسوق الآجلة العام المقبل.

وقبل شهر، أكدت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أن بلادها أعدت مشروع ميزانية تتوقع فيه تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 بالمئة في عام 2025 بعد أن توقعت نموا بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام. وتوقعت أن يبلغ معدل التضخم اثنين بالمئة.