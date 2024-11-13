وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن هذا العقد سيمتد لمدة خمسة أعوام تبدأ فور انتهاء العقد الحالي في الربع الأخير من هذا العام.

كما أوضحت شركة الحفر العربية السعودية أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.

يذكر أن شركة الحفر العربية كانت قد كشفت الاثنين الماضي عن تمديد عقد طويل الأجل لمنصة حفر برية تعمل لدى أرامكو السعودية، بقيمة عقد 440 مليون ريال، موضحة أن هذا العقد سيمتد لمدة 10 أعوام، تبدأ فور انتهاء العقد الحالي في الربع الأخير من هذا العام.