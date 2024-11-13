تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0437 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2610.99 دولار للأونصة (الأوقية ) بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 سبتمبر أمس الثلاثاء. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2617.20 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 58.7 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل مقابل 77.3 بالمئة قبل أسبوع.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 1330 بتوقيت غرينتش. وإذا أظهرت أن التضخم ينحسر، فقد يصل الذهب لمستوى 2650 دولارا، بحسب محللين.

كما تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية غدا الخميس، وبيانات مبيعات التجزئة في نهاية الأسبوع. كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول ومسؤولين آخرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31 دولارا. كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 953.22 دولار وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 953.84 دولار، بحسب بيانات "رويترز".