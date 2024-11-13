وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة ضمن وجهاتها العمرانية، حيث شملت هذه الاتفاقيات المتنوعة مجالات التوريد والخدمات اللوجستية والتصاميم الداخلية بما يساهم في تحقيق تطلعات الشركة لبناء وجهات متكاملة ومستدامة ترتقي بطموح الجميع.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات التي تدعم قطاع الحلول، وقعت NHC شراكة إستراتيجية مع "Solutions by STC" لتطوير الخدمات التقنية لمنصتي "سكني" و"بلدي"، كما تم التوقيع مع مؤسسة "سكن" (الإسكان التنموي) لفحص المباني، ومع شركة "أردارا" لتقييم الاستدامة، ومع شركتي "LX" و"K-water" لنقل المعرفة، إلى جانب التوقيع مع شركة "2GIS" لتقديم خدمات تقنية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع مجموعة "روشن" للاستفادة من خدمات سكني وتقييم الاستدامة.

كما وقعت NHC اتفاقية مع شركة "تكامل" في برنامج الاعتماد المهني، وتم الاتفاق على التعاون مع الهيئة العامة للطرق في مجالات تنفيذ الطرق وآلياتها في وجهات NHC بما يعزز الاستدامة، إضافة إلى عقد الشركة تعاونًا مع شركة "الفهاد" لتطوير منظومة النظافة والصيانة لوجهاتها، وعقدت تعاونًا مع البنك الفرنسي لتأمين القروض الخضراء.

ووقعت NHC مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية لتنفيذ المشاريع السكنية وبناء مراكز مجتمعية في وجهاتها العمرانية، وذلك مع الشركات التالية: "دار وإعمار" و"أجدان" و"مايا" وشركة عبدالرحمن الراشد وشركة محمد الحبيب.

وفي قطاع سلاسل الإمداد، وقعت الشركة اتفاقيات مع شركات محلية ودولية من بينها شركة "بحره" لتوريد الكابلات والأسلاك، وشركة "الناصر" لتوريد منتجات الإضاءة التي تتميز بالكفاءة والجودة العالية، مما يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة في وجهات NHC، كما تضمنت الاتفاقيات شراكات مع شركات عالمية رائدة في تصنيع الأدوات الكهربائية مثل Legrand وPanasonic وSiemens لضمان توفير تجهيزات عالية الجودة وفقًا لأعلى المعايير الفنية.

وفي إطار رفع كفاءة الخصوصية والأمان في وجهات NHC، أبرمت الشركة اتفاقية مع "شركة الكحيمي للصناعات المعدنية المحدودة" لتوريد الأبواب المعدنية، وهي خطوة تعزز من موثوقية الوجهات وتلبي متطلبات السلامة والأمان للسكان، كما تضمنت الشراكات اتفاقية مع "شركة الحياة لمواد البناء" لتوريد الأدوات الصحية في إطار تحسين جودة التشطيبات الداخلية وتوفير تجربة معيشية مميزة.

كما وقعت NHC مذكرة تفاهم مع شركة "Mask" بهدف الاستثمار في تطوير المناطق والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تحسين كفاءة عمليات البناء والإمداد ويعزز من مرونة سلسلة التوريد، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "Madar" لتقديم تصاميم داخلية مبتكرة تلبي أذواق السكان وتعكس هوية معمارية مميزة تضفي طابعًا فريدًا على وجهات NHC، كما عقدت صفقة مع شركة "صرح التقنية".

بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "Grohe" بهدف تطوير معايير ومواصفات قياسية للأدوات الصحية تلبي تطلعات السكان في جودة التشطيبات وتدعم الاستدامة البيئية وفق أعلى معايير الجودة.

الجدير بالذكر أن هذه الشراكات تأتي كخطوة إضافية نحو تحقيق استراتيجية NHC في بناء وجهات متميزة ترتقي بأسلوب الحياة لتمنح الجميع حياة أفضل اليوم وغدًا ببنية تحتية تواكب متطلبات العصر الحديث.