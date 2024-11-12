وأضاف باباناستاسيو في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن عدم توفر البنية التحتية اللازمة لعمليات إنتاج الغاز قد أثر بالفعل على موعد بدء استخراج الغاز في قبرص.

وأشار باباناستاسيو إلى أن أول اكتشاف للغاز الطبيعي في قبرص كان خلال العام 2011.

وأوضح الوزير أن بلاده ستستخدم البنية التحتية في مصر بهدف تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأسواق الدولية.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ليس لها تأثير ملموس لها على قبرص حتى الآن.

لكنه أضاف أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط بشكل عام قد يؤثر على السياحة في بلاده خلال العام القادم، مؤكدا أن السياحة تعد مصدر الدخل الرئيسي لاقتصاد قبرص.

وأوضح الوزير أن بلاده تعمل على تنويع اقتصاد قبرص، بجانب العمل على جذب السياح من أسواق جديدة.

وحول مشروعات الربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، أكد باباناستاسيو أن الشركات الإماراتية مهتمة بالاستثمار بالمشروع، موضحا أن شركة طاقة الإماراتية من الشركات المهتمة بالاستثمار في مشروع الربط الكهربائي.

وأوضح أن تكلفة مشروع الربط الكهربائي الكبير تبلغ 2 مليار يورو (نحو 2.12 مليار دولار).