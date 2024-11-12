وتعافت أسعار النفط، المحفز لأسواق المال الخليجية، بعد تراجعها 5 بالمئة خلال الجلستين السابقتين ومع تقييم المستثمرين لأحدث مراجعة بالخفض للطلب على النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإصابة المستثمرين بخيبة أمل إزاء أحدث خطة صينية للتحفيز الاقتصادي.

تحركات الأسهم

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 1.4 بالمئة وانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة.

ونزل مؤشر الطاقة السعودي 0.1 بالمئة.

كام هبط المؤشر القطري 1.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني 2.3 بالمئة وتراجع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 3.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.1 بالمئة بقيادة سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة الذي زاد 3.7 بالمئة، وسهم إعمار للتطوير الذي صعد 10.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي الأرباح في تسعة أشهر.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

ويترقب المستثمرون إشارات أخرى من بيانات التضخم الأميركية وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ويتوقع المستثمرون فرصة نسبتها 87 بالمئة لأن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في ديسمبر 25 نقطة أساس.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مع نزول سهم البنك التجاري الدولي 0.5 بالمئة.