وتهدف هذه المحفظة إلى تطبيق نماذج الأعمال والخبرات المتقدمة التي تتميز بها منظومة نيفر NAVER الكورية في السوق السعودية.

وجاءت الاتفاقية ضمن معرض سيتي سكيب العالمي الثاني، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود NHC وشركة NAVER في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعين العقاري والتقني, كما تسعى للاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة لشركة نيفر NAVER في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصًا، والتقني عمومًا، مما يُتوقع أن يسهم في تقديم حلول متكاملة تسهل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

وتأتي مذكرة التفاهم مع شركة NAVER خطوة نوعية نحو تحقيق استراتيجية NHC الهادفة إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار في قطاعي البلدية والعقار في المملكة، إضافة إلى مساهمة هذه الشراكة في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة، وتحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي.

وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من جهود NHC لتعزيز استثماراتها الاستراتيجية وتحقيق تكاملها مع شركات دولية رائدة؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في مجالات التقنية والتطوير العقاري، مما يعزز جاذبية المملكة للمستثمرين ويسهم في دعم البيئة الاستثمارية المواتية للنمو.

ويُذكر أن شركة NAVER تُعد من أكبر الشركات المتخصصة في التقنية بكوريا ، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، حيث تدير بوابة البحث على الإنترنت الأولى في كوريا، ولها عدد من الشركات التابعة في مجالات الإعلان، والتجارة، والخرائط الرقمية، والتقنية المالية, كما تمتلك NAVER أكبر مراكز بيانات في كوريا، وتعمل على توسيع بنيتها التحتية في مجال تقنية المعلومات وحلول الأعمال مثل الخدمات السحابية.

وتواصل NAVER، التي تعد من أكبر الشركات التقنية في العالم، إجراء البحوث والتطوير بشأن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI)، والسحابة السيادية، والروبوتات، والتوأم الرقمي، والواقع الممتد (XR)، والقيادة الذاتية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المكاني.

NHC تتوسع بشراكات استراتيجية

أعلنت NHC عن توقيع 9 اتفاقيات استراتيجية خلال اليوم الأول من مشاركتها في معرض سيتي سكيب كشريك مؤسس، مستهدفة تعزيز مشروعات البنية التحتية والإسكان في المملكة بالشراكة مع مجموعة من الشركات الرائدة المحلية والدولية باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية والبيئية.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات توقيع NHC اتفاقية مع “شركة الرواف للمقاولات” و”سيتيك الإنشائية” لبدء أعمال تهيئة المنطقة اللوجستية في خزام، وهي خطوة هامة لتطوير هذا الموقع الاستراتيجي ودعمه بالبنية التحتية اللازمة لتسهيل مشروعات الإسكان المستقبلية.

كما شملت الاتفاقيات توقيع NHC مع “شركة جونسون كنترولز العربية المحدودة (يورك)” وشركة " Haier"لتوريد أنظمة التكييف المبتكرة والاستثمار في المنطقة اللوجستية وتوطين الصناعة، والتي تعد من أهم العناصر في تجهيز المشروعات السكنية الحديثة لضمان راحة وسلامة السكان. وتوسعت NHC بشراكة مع “مصنع منير عبدالله المنيف” المتخصص في توريد الأنابيب الحرارية، مما يسهم في تعزيز الحلول المستدامة في مشروعات الإسكان.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت NHC اتفاقية مع “الفنار” لتوريد لوحات كهربائية، والتي ستلعب دوراً حيوياً في تجهيزات البنية التحتية للمشروعات السكنية، كما وقعت مذكرة تفاهم مع “مصنع فومي” (شركة حلول المباني الخضراء) حول توطين صناعة حلول البناء الصديقة للبيئة، والتي تتماشى مع مبادئ الاستدامة التي تسعى NHC لتحقيقها في جميع وجهاتها.

كما شملت الاتفاقيات التعاون مع المطورين شركة المسار الحديث وشركة الرائم، مما يعزز من توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية ويدعم جهود الشركة لتوفير بنية تحتية مستدامة تتماشى مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات النمو السريع في قطاع الإسكان بالمملكة.

وخلال المعرض، وقعت الشركة الوطنية للإسكان اتفاقيات مع 23 شركة تطوير عقاري محلية وعالمية، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال.

وبحسب بيان للشركة، تهدف الاتفاقيات إلى بناء وتطوير 62 ألف وحدة سكنية في كل من خزام، الفرسان، خيالا، الورود، الشرائع، الحوية، المشرقية والقادسية.

وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة 31 اتفاقية مع كل من شركة عبد الرحمن سعد الراشد، شركة ثبات المسكن، شركة دار وإعمار، شركة رتال، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاؤه، شركة التطوير الشامل، شركة عبر المملكة العقارية، شركة أجدان، شركة نجوم السلام، شركة منازل المستقبل، شركة الرائم، شركة صفا للاستثمار، شركة أزهر القابضة، شركة العوالي العقارية، شركة ليدار للاستثمار، شركة فيصل عبداللـه بن سعيدان، شركة مايـا، الشركة الخليجية للتعمير العقاري، وشركة دار الماجد العقارية.