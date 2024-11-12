والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - كلاً على حده - محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وفيكتور أوربان رئيس وزراء جمهورية هنغاريا، وزيليكا تسفيجانوفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وبحث رئيس دولة الإمارات مع رؤساء الوفود العلاقات بين الإمارات وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة المتجددة والاستدامة والعمل المناخي ما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وتطرقت اللقاءات إلى مؤتمر "COP29" والقضايا المطروحة على أجندة مناقشاته وضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغيرات المناخ لمصلحة البشرية.

كما استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رؤساء الوفود عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه اللقاءات، حرص دولة الإمارات على الإسهام في تسريع العمل المناخي وبناء اقتصاد يتسم بالمرونة المناخية في المستقبل إضافة إلى التعاون مع مختلف الأطراف لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء مؤتمرات المناخ العالمية.