وأكد محمد البطي أن الهوية الجديدة تجسد التزام NHC (الوطنية للإسكان) بمعايير متجددة للجودة والابتكار، حيث تسعى الشركة لتطوير بنية تحتية مستدامة لوجهات نابضة بالحياة، وفضاءات عمرانية رحبة تشكل أسلوبًا جديدًا للعيش.

وفي هذا السياق، تأتي الرسالة الرئيسية للهوية الجديدة تحت شعار "نرتقي بالحياة"، التي تعكس تطلعات الشركة نحو توفير فرص معيشية فريدة تسهم في رفع معايير الحياة اليومية.

وتركز الهوية الجديدة على "تحقيق تجربة معيشية غنية" من خلال التخطيط المدروس وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية في أماكن قريبة وعلى بعد خطوات بسيطة، مثل مراكز التسوق والمساحات الخضراء والمسارات المتصلة، لتمكين السكان من الوصول إلى احتياجاتهم بسهولة، مما يعزز نمط الحياة ويزيد من تنوع الخيارات اليومية المتاحة.

وتتسم هوية العلامة التجارية بثلاث خصائص رئيسية تُعبّر عن قيم الشركة الأساسية، وهي "الطموح، والشمولية، والموثوقية"، التي تضع الوطنية للإسكان في مكانة تعزز من تطلعاتها المستقبلية لبناء مجتمعات شاملة تحتضن كافة شرائح المجتمع السعودي، مع الحفاظ على الركائز الأساسية للشركة التي عملت بها ولازالت تعمل عليها.

حيث تحيط وجهاتها السكّان والزوّار بمختلف أبعاد الحياة السلسة، وذلك من منطلق حرص NHC على تنمية وجهات عمرانية ينعم فيها الفرد والعائلات بالرخاء، لتحدث من خلالها نقلة نوعية ترتقي بتجربتهم وتحوّل الطموحات إلى واقع ملموس من خلال خيارات مختلفة تلبّي جميع الأذواق والميزانيات والتي تتنوّع بين الشقق الجديدة والفلل العائلية.

الجدير بالذكر تستمر NHC بقيادة وتحويل القطاع العقاري على كافة الأصعدة لتحقيق الفائدة للجميع، وتؤكد من خلال إطلاق هويتها الجديدة على رسالتها الطموحة لتكون الرائدة في تطوير مشاريع عمرانية تعزز ازدهار المجتمعات، لتستمر في ريادة معايير جديدة للجودة وبناء وتأمين سلسلة توريد متينة التي تقود إلى دفع عجلة التقدم في سوق سريع النضج، إلى جانب العمل على "تحسين تجربة الحياة اليومية" للمواطنين والمقيمين في المملكة، حيث تتطلع لتقديم مشاريع متميزة تلبي توقعات المستهلكين وتحقق الاستثمار طويل الأمد لهم ولأسرهم.