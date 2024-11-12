وخفضت "أوبك" في تقريرها لشهر نوفمبر الجاري من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2024 بمقدار 107 ألف برميل يوميا، إلى 1.8 مليون برميل يوميا.

كما خفضت "أوبك" من توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2025 بالخفض بمقدار 103 آلاف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال التقرير إن التعديل في التوقعات بالخفض جاء بعد مراجعة البيانات الفصلية للأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وخفضت منظمة الدول المصدرة للنفط من توقعاتها للطلى على نفط الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري، كما خفضت التوقعات خلال العام 2025 بواقع 200 ألف برميل يوميا.

وأبقت المنظمة على توقعات نمو المعروض من خارج تحالف "أوبك+" خلال العام الجاري دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، عند 1.2 مليون برميل يوميا.

كما أبقت على توقعات نمو المعروض من خارج التحالف في 2025 عند 1.1 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن التوقعات السابقة.

وقال التقرير إن إنتاج الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ قد ارتفع بنحو 215 ألف برميل يوميا في أكتوبر الماضي، ليصل إلى 40.3 مليون برميل يوميا.