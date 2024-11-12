وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إنه تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 132 ريال للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ 3.3 مليار ريال (ما يعادل 800 مليون دولار) عند الإدراج.

وبحسب البيان، فقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يقارب 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، ما يمثل نسبة تغطية بلغت 132 مرة.

ومن المقرر أن تستمر فترة اكتتاب الأفراد على مدار يومَين، تبدأ الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الحالي، وتنتهي الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري.

كما من المقرر أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، على أن يتم رد الفائض في يوم الخميس 28 نوفمبر 2024.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم المتحدة الدولية القابضة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلة.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في 26 يونيو الماضي على طلب الشركة بطرح 7.5 مليون سهم عادي، تمثل 30 بالمئة من رأس مال المصدر بعد إتمام عملية الطرح. وحصلت الشركة على التزامات من 3 مستثمرين رئيسيين بالاكتتاب في 390625 سهم بسعر الطرح لكل مستثمر (أي ما يمثل حوالي 1.6 بالمئة من رأس مال الشركة و5.2 بالمئة من الطرح)، وبإجمالي 1.17 مليون سهم (أي ما يمثل 4.7 بالمئة من رأس مال الشركة و15.6 بالمئة من الطرح).