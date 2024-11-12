وستكون هذه الزاوية الجديدة التي تُفتتح في 11 ديسمبر، امتدادا ل"سوبر نينتندو وورلد" التي أُطلقت عام 2020، ما يضاعف تقريبا المساحة المخصصة لهذه الماركة في الموقع.

وفي عالم الغابة هذا، سيتمكن الزوار من استكشاف جوانب ترفيهية كعربة منجم تتنقل داخل "معبد ذهبي" عملاق، أو المشاركة في مبارزات على الكونغا.

وزار "يونيفرسال ستوديوز جابان" 16 مليون زائر خلال العام الفائت، ما جعلها ثالث أكثر مدينة ترفيهية تستقبل زوّارا في العالم، بحسب شركة "ايكوم".

وقال شيغيرو مياموتو، مبتكر عدد كبير من شخصيات "نينتندو"، في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت الثلاثاء إنّ "دانكي كونغ ظهر قبل أكثر من 40 عاما في أول لعبة آركيد ابتكرتها".

وأضاف: "انطلق كشخصية ثنائية الأبعاد وأصبح عالمه اليوم ينبض بالحياة ويمكن للزوار تجربته".

وتُعدّ مدينة ملاهي "يونيفرسال ستوديوز" جزءا من التحول الاستراتيجي الذي أطلقته "نينتندو" قبل نحو عشر سنوات من أجل إبراز شخصياتها بشكل أكبر، من خلال أفلام أو متاجر لبيع المنتجات المرتبطة بألعابها.