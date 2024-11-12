تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر تقريبا والذي سجله الليلة الماضية، كما هبط اليوان إلى أدنى مستوى في ما يزيد عن ثلاثة أشهر، إذ أن أوروبا والصين هدفان رئيسيان للرسوم الجمركية المحتملة التي قد يفرضها ترامب.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات منها اليورو، بنسبة 0.16 بالمئة إلى 105.59 بحلول الساعة 0507 بتوقيت غرينتش، ليقترب من أعلى مستوى سجله أمس عند 105.70، وهو الأقوى منذ الثالث من يوليو.

100 ألف دولار باتت وشيكة للبتكوين

وتقدمت العملة المشفرة الرائدة بتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 89637 دولارا في وقت سابق من اليوم. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "إذا نظرنا إلى المؤشرات، فإن بتكوين قد تنهي العام بسهولة عند حوالي 100 ألف دولار"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف رودا أن "توقعات الأداء الاقتصادي الأميركي المتفوق والممارسات التجارية الحادة من جانب إدارة ترامب تستمر في دفع الدولار إلى الارتفاع".

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية في 18 ديسمبر إلى حوالي 69 بالمئة من نحو 80 بالمئة قبل أسبوع، وذلك بسبب الرسوم الجمركية المحتملة وسياسات الهجرة التي تعهد ترامب بفرضها.

وهدد ترامب منطقة اليورو بأنها "ستدفع ثمنا باهظا" لعدم شراء ما يكفي من الصادرات الأميركية، كما هدد الصين بفرض رسوم جمركية واسعة بنسبة 60 بالمئة.

وهبط اليوان في التعاملات الخارجية إلى أدنى مستوى له منذ أول أغسطس آب عند 7.2505 مقابل الدولار، قبل أن يبلغ 7.2469 في أحدث التعاملات.

وهبط الدولار الأسترالي 0.33 بالمئة إلى 0.65525 دولار.

وانخفض اليورو إلى 1.0629 دولار خلال الليل للمرة الأولى منذ 22 أبريل نيسان، وسجل في أحدث التداولات 1.0642 دولار.

وتتعرض العملة الموحدة لضغوط إضافية بسبب حالة الغموض السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وانضم حزب الخضر، الشريك المتبقي في الائتلاف الحاكم مع المستشار أولاف شولتس، أمس الاثنين إلى دعوات المعارضة لإجراء تصويت برلماني يمهد الطريق أمام انتخابات مبكرة.

وانزلق الجنيه الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.2841 دولار قبل بيانات الوظائف التي قد توفر مؤشرات على وتيرة خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

أما الين، فارتفع نحو 0.1 بالمئة إلى 153.48 مقابل الدولار. وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 154.715 مقابل الدولار الأسبوع الماضي.