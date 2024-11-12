وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إنها سجلت ارتفاعا في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 57 بالمئة لتصل إلى 12.7 مليار درهم.

في حين سجلت أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 1.3 مليار درهم، وبنسبة نمو 19 بالمئة على أساس سنوي.

وفيما يلي أبرز بيانات الشركة:

لأول مرة منذ إدراجها في سوق الأوراق المالية، حققت مجموعة موانئ أبوظبي تدفقاً نقدياً حراً إيجابياً على أساس ربع سنوي، في ظل استمرار تسارع نمو أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وارتفاع معدل التحويلات النقدية، وانخفاض معدل الإنفاق الرأسمالي

نمو مزدوج الرقم للإيرادات على أساس مقارنة المثل بالمثل، ونمو الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي

تحقيق أداء تشغيلي قوي على امتداد محفظة أعمال المجموعة

التدفق النقدي

في الربع الثالث من عام 2024، تضاعف التدفق النقدي من العمليات على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعاً بالأداء القوي للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وارتفاع معدل التحويل النقدي بما يقارب 100 بالمئة.

وبالتوازي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 31 بالمئة على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى تحقيق تدفق نقدي حر إيجابي بقيمة 307 مليون درهم لهذا الربع.

تم تخصيص 808 مليون درهم على الإنفاق الرأسمالي للنمو العضوي في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إجماليه حتى الآن إلى 3.3 مليار درهم، تماشياً مع مواصلة المجموعة تنفيذ برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 12 – 15 مليار درهم بين عامي 2024 و2028، في حين من المرجح أن تصل النفقات الرأسمالية لهذا العام إلى نحو 4.5 مليار درهم.

الإيرادات

ارتفعت الإيرادات إلى 4.66 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، بنسبة + 10 بالمئة على أساس سنوي، ونسبة + 60 بالمئة مع استثناء أنشطة تجارة السفن في الربع الثالث من عام 2023. كما نمت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل، مع استثناء تأثير صفقات الدمج والاستحواذ وأنشطة تجارة السفن.

تسجيل أعلى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق بفضل الأداء القوي لجميع قطاعات أعمال المجموعة، وذلك بنسبة +24 بالمئة على أساس سنوي لقطاع الموانئ، وبنسبة +96 بالمئة على أساس سنوي للقطاع البحري والشحن (مع استثناء أنشطة تجارة السفن في الربع الثالث من عام 2024)، وبنسبة +16 بالمئة على أساس سنوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبنسبة +48 بالمئة على أساس سنوي للقطاع اللوجستي، وبنسبة +62 بالمئة على أساس سنوي للقطاع الرقمي.

نسبة 40 بالمئة من إيرادات التسعة أشهر من عام 2024 كانت إيرادات طويلة الأجل/ثابتة (مقارنة بنسبة 46 بالمئة من إيرادات النصف الأول من عام 2024)، ويعود ذلك في المقام الأول إلى الأداء القوي لأعمال الشحن بالحاويات.

الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

ارتفعت إلى 1.21 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، بنسبة +60 بالمئة على أساس سنوي، وبنسبة +124 بالمئة مع استثناء أنشطة تجارة السفن في الربع الثالث من عام 2023، وبنسبة + 63 بالمئة على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل مع استثناء تأثير صفقات الدمج والاستحواذ وأنشطة تجارة السفن

ارتفع هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 17.9 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 26 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024 (مقارنة بنسبة 25.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024).

الأرباح