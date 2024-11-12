وأرجعت الشركة في بيان لها الإثنين، أداءها إلى إطلاق 50 مشروعاً جديداً عبر مختلف المخططات الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

فقد حافظت "إعمار للتطوير" التي تمتلك "إعمار العقارية" حصّة الأغلبية فيها على الزخم القوي لأعمالها خلال الربع الثالث من عام 2024، إذ أطلقت خلاله مشروع "لافِيتا" في “ذا أويسيس” وهو أول مجمّعاتها السكنية من القصور الفاخرة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 سجّلت إعمار للتطوير إيرادات بلغت 12.5 مليار درهم وأرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك بقيمة 6 مليارات درهم، بزيادة قدرها 69 بالمئة و35 بالمئة على التوالي مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت المبيعات المتراكمة لإعمار من المشاريع قيد الإنجاز 83.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 47 بالمئة عن ديسمبر 2023، وسيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

وتعقيباً على هذه النتائج، قال مؤسّس شركة إعمار، محمد العبار: إنّ الأداء القوي الذي حققناه خلال الربع الثالث يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا في رؤية إعمار، فقدرتنا على الابتكار المتواصل والتوقع المسبق لتوجّهات السوق ساهم في تصميم أسلوب حياة وتجارب معيشية تلبّي احتياجات الحياة المعاصرة.

وأضاف أن استراتيجية الشركة ترتكزعلى تقديم قيمة مضافة مستدامة لكل من عملائنا ومساهمينا ما يدفع عجلة النمو بما يتماشى مع طموحات دبي.