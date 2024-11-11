وخلال تعاملات الاثنين ارتفعت العملة المشفرة بأكثر من 2600 دولار وبنسبة نحو 3.5 بالمئة، بينما يتأهب القطاع لما وصفه محللون بـ "العصر الذهبي" للعملات في ظل رئاسة ترامب الثانية، لا سيما بعد أن وعد الرئيس المُنتخب بأن تصبح بلاده "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، مع قواعد تنظيمية جديدة. من بين تعهدات ترامب أيضاً الاحتفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من العملات المشفرة.

ووفق رئيس الأبحاث في K33 Research فيتل لوندي في التصريحات التي نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإن: "هناك تحيزًا واضحًا في سوق الخيارات نحو استمرارية الزخم الصعودي، حيث يتم تداول خيارات الشراء بسعر أعلى من خيارات البيع، ونمت العقود المفتوحة للخيارات خارج نطاق الأسعار".

تعد بورصة "CME" للعقود الآجلة واحدة من الوسائل الشهيرة التي يستخدمها المستثمرون في الولايات المتحدة للمراهنة على سعر البتكوين المستقبلي.

وأشار لوندي إلى أن فروقات عقود البتكوين والإيثر المستقبلية في بورصة "CME" بلغت حوالي 14.5 بالمئة و14 بالمئة على التوالي، في حين كانت الفروقات أقل قبل الانتخابات حيث بلغت 7 بالمئة، وظلت تتراوح عند مستويات أقل من 10 بالمئة خلال الشهور السابقة.

وأضاف: "الارتفاع الأخير يمثل انحرافاً كبيراً نحو الأعلى، مما يشير إلى التدفقات الصعودية الكبيرة التي شهدتها الأسواق مؤخراً". وأوضح أن العوائد استقرت عند مستويات مرتفعة بعد وضوح نتائج الانتخابات.

يشار إلى أن تقاريراً قد أفادت بأن البتكوين قد يصل إلى 100 ألف دولار قبل تنصيب الرئيس المنتخب إذا نفذ دونالد ترامب وعوده الداعمة للعملات الرقمية، وفق "سي إن بي سي" الأميركية في تقرير اطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".

كان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العملات الرقمية على الكوكب"، وشملت وعوده للمجتمع الداعم للعملات الرقمية إطلاق "مخزون وطني من العملات الرقمية" يشمل أكثر من 16 مليار دولار من البيتكوين، بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة، وهي سياسة نقدية عادة ما تؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الرقمية لأنها تجعل الاقتراض أقل تكلفة.

ارتفاعات غير مسبوقة

توقّع الكثير من المحللين ارتفاع قيمة عملة بتكوين إلى مستويات غير مسبوقة، مع رهان بعضهم على إمكانيّة وصولها إلى حدود 90 ألف دولار وربما الزحف نحو 150 ألف دولار، بحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".

وأوضح الإدريسي أن هذا التفاؤل يستند إلى عوامل عدّة تدعم الارتفاع المتوقع أن يتواصل؛ منها تزايد الطلب من المؤسسات المالية الكبرى، ودخول صناديق استثمارية إلى سوق العملات الرقمية، بالإضافة إلى الاعتقاد المتنامي بأنّ بتكوين تشكل ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية.

وذلك جنباً إلى جنب ووعود ترامب الكبيرة بالنسبة للقطاع، والتي تضمنت أيضاً وعده بإقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، وهو ما يعتبر خبرًا سارًا للشركات التي تتحدى الهيئة في المحكمة، مثل Coinbase المتهمة بمخالفات تتعلق بالأوراق المالية.

ورغم ذلك، شدد الإدريسي على ضرورة توخي الحذر بسبب المخاطر الكبيرة والتقلبات العالية في هذه السوق، ذلك أنّ الأسعار قد تتأثر سلباً بتغيرات تنظيمية مفاجئة، أو ضغوط حكومية، أو حتى تقلبات في شهية المستثمرين.

وشدد على أن استمرار الارتفاع يعتمد بشكل رئيسي على قدرة السوق على الحفاظ على زخم الطلب وثقة المستثمرين، وهو ما سيحدد ما إذا كانت بتكوين قادرة على الوصول إلى هذه المستويات المرتفعة في المستقبل القريب أم لا.

وصلت القيمة السوقية الإجمالية لصناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بالبيتكوين إلى ما يزيد عن 80 مليار دولار، وخلال آخر ثلاثة أيام من التداول فقط، أضافت هذه الصناديق حوالي 2.3 مليار دولار، بحسب تقرير "سي إن بي سي" الأميركية.

ضمن قطاع التكنولوجيا المالية (فينتك)، كانت الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية من بين الأفضل أداءً بعد أن فاز مرشحون مدعومون من هذه الصناعة بمقاعد انتخابية عديدة.

شهدت أسهم Coinbaseارتفاعًا بنسبة 48 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء لها منذ يناير 2023.

Coinbaseارتفاعًا بنسبة 48 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء لها منذ يناير 2023. كانت Coinbase أحد أكبر المساهمين في الدورة الانتخابية، حيث قدمت أكثر من 75 مليون دولار لدعم لجنة العمل السياسي Fairshake واللجان التابعة لها، بما في ذلك تعهد جديد بقيمة 25 مليون دولار لدعم لجنة العمل السياسي المؤيدة للعملات الرقمية في الانتخابات النصفية لعام 2026.

ونقل التقرير عن المستشار القانوني الرئيسي في Coinbase ، بول غروال، قوله إن "ليلة الثلاثاء (مع بدء الإعلان عن نتائج الانتخابات الأميركية) كانت بالتأكيد ليلة كبيرة للعملات الرقمية والمصوتين المؤيدين للعملات الرقمية"، مضيفاً: "سوف يكون لدينا الكونغرس الأكثر تأييداً للعملات الرقمية، ولعبت Coinbase دوراً في ذلك".

100 ألف دولار

في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أكد رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، أن عملة البتكوين حققت اليوم أرقاماً قياسية جديدة، مشيراً إلى إمكانية وصولها إلى 90,000 دولار، وأن مستويات 100,000 دولار ليست بعيدة المنال.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "Morgan Creek" لإدارة رأس المال، مارك يوسكو، قد توقع تضاعف سعر عملة بيتكوين في العام الجاري إلى 150 ألف دولار.

وأوضح يرق أن هناك عدة عوامل تدعم هذا الاتجاه الصاعد للبتكوين، منها التأثير الإيجابي المحتمل لعودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي، حيث كان من أبرز داعمي العملات الرقمية خلال فترة رئاسته.

وأضاف يرق أن ترامب أبدى سابقاً مرونة تجاه تخفيف القيود التنظيمية عن هذه العملات، حيث تعهد بأنه في حال فوزه بالرئاسة، سيعمل على تعزيز دور الولايات المتحدة في قطاع الأصول الرقمية، مشيراً إلى عزمه إقالة رئيس هيئة الأوراق المالية الأميركية جاري غينسلر.

كما أشار إلى أن ارتباط الحملة الانتخابية لترامب برجال أعمال بارزين مثل إيلون ماسك، الذي يُعرف بدعمه للتكنولوجيا والعملات الرقمية، يعزز التفاؤل بمستقبل السوق. علاوة على ذلك، تأتي هذه التوقعات في وقت يتجه فيه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة، مما يُعتبر محفزاً إضافياً لارتفاع العملات الرقمية.

واختتم يرق حديثه بتأكيد أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع البتكوين نحو تسجيل ارتفاعات قياسية جديدة في المستقبل القريب.

تقلبات

لكن في تصريح له لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أوضح الدكتور نضال الشعار، الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في شركة ACY، أن سوق العملات الرقمية ما زالت غير مستقر وعُرضة لتقلبات حادة، نظرًا لكونها سوقًا ناشئة تفتقر إلى القواعد الاقتصادية الراسخة التي تضفي عليه الاستقرار، مضيفاً: العملات الرقمية، مثل "بيتكوين"، تشهد حاليًا دعمًا ملحوظًا من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذه الإدارة تتجه نحو تعزيز هذا المجال.

وأشار الشعار إلى أن ارتفاع "بتكوين" إلى مستويات الـ 80 ألف دولار كان متوقعًا، إلا أن بلوغها حاليًا حاجز 82,000 دولار يعد مفاجئًا نسبيًا، وخاصةً في ظل الشراكة الناشئة بين ترامب وإيلون ماسك، مالك شركة "تسلا" وأحد أبرز الداعمين للعملات الرقمية. واعتبر الشعار أن البيتكوين ما زالت الخيار الأول بين العملات الرقمية نظرًا لاستقرارها النسبي واحتوائها على بعض القواعد الاقتصادية، رغم تقلباتها السابقة.

كما سلط الضوء على دعم الإدارة الأميركية للتكنولوجيا بشكل عام، مما يمهد الطريق لازدهار العملات الرقمية على نحو لم تشهده من قبل. ومع ذلك، أبدى تخوفه من انتهاء دعم هذه السياسة بانتهاء فترة ترامب، حيث من الممكن أن تتولى إدارة جديدة ذات سياسات معادية لسوق العملات الرقمية.

وبخصوص توقعاته لسعر "بتكوين"، قال الشعار إنه من المحتمل أن تصل إلى 90 ألف دولار قريبًا، وربما إلى 150 ألف دولار مستقبلاً، إلا أنه نبّه إلى أن هذه السوق شاذة من الناحية الاقتصادية، ولا يمكن تطبيق المعايير الاقتصادية التقليدية عليه، مؤكدًا أنها لا تزال في مرحلة تحتاج إلى قواعد ثابتة لضمان استقرارها.