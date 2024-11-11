وقالت إعمار العقارية في بيان إن أرباح الشركة الصافية قبل احتساب الضرائب قد نمت بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 12.4 مليار درهم (3.4 مليارات دولار)، وذلك خلال 9 أشهر الأولى من 2024.

وأضافت الشركة في بيان إلى سوق دبي المالي، الاثنين، أن إيراداتها خلال 9 أشهر قد زادت بنسبة 30 بالمئة، لتصل إلى 23.8 مليار درهم.

وقالت الشركة إن الأداء القوي خلال الفترة المذكورة قد جاء مدفوعا بالطلب القوي الذي تشهده سوق العقارات في دبي، فضلا عن كفاءة الشركة وسرعتها في تنفيذ المشاريع.

وأوضحت إعمار أن مبيعاتها العقارية قد نمت بنسبة 60 بالمئة على أساس سنوي في 9 أشهر، لتسجل 50 مليار درهم.

وقالت الشركة في البيان: "ساهم هذا الأداء القوي في زيادة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، والتي تجاوزت 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة 45 بالمئة مقارنةً بشهر سبتمبر 2023 و12 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2024. وسيتم احتساب هذه المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز كإيرادات خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، ما يعكس الربحية المستدامة للمجموعة".