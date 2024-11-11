ويأتي تمديد هذه الشراكة التي أُسست لأول مرة في عام 2022، لتعزيز الحلول التمويلية لشركة أبولو وقدرتها على إيجاد فرص استثمارية ذات حجم كبير عبر مختلف فئات الأصول لتلبية الطلب المتزايد على حلول تمويل الديون والأسهم الخاصة المصممة خصيصا لتلبية متطلبات العملاء على مستوى العالم.

وأعرب جيم زلتر الرئيس المشارك لشركة أبولو عن فخره بتمديد الشراكة مع مبادلة تعزيزاً للعلاقات القوية التي تربط بين الجانبين والمبادرات الاستراتيجية التي تعاونا فيها على مدى السنوات الماضية، مشيرة إلى أن تعزيز القدرات على إيجاد الفرص الاستثمارية التي تقدم عوائد محسوبة المخاطر يأتي في صدارة أولويات الشركة، وذلك في ظل الطلب غير المسبوق على حلول التمويل ذات الحجم الكبير والمصممة حسب احتياجات العملاء.

ولفت إلى أن المنصة التي أنشأتها الشركة تتمتع بوضع ممتاز باعتبارها خيار تمويل مفضلاً للشركات الكبيرة.

وقال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المتنوعة في مبادلة إن تمديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة أبوللو سوف يتيح الاستفادة من منظومة إيجاد الفرص الاستثمارية لدى أبولو، مشيراً إلى أن هناك تحولا متصاعدا نحو تنفيذ صفقات التمويل في الأسواق الخاصة.

وكانت أبولو قد أعلنت في أكتوبر، خلال يوم المستثمر الذي تنظمه الشركة، عن هدف جديد يتمثل في الوصول إلى 275 مليار دولار من حجم الاستثمارات السنوية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتعتقد الشركة أنها في موقع فريد يتيح لها تلبية احتياجات التمويل للشركات الكبيرة ذات الأداء المتميز، إلى جانب المساهمة بدور رئيسي في توفير رأس المال لدعم مجالات التحول نحو الطاقة النظيفة، والطاقة والمرافق، والبنية التحتية الرقمية.

ويأتي تمديد الشراكة تتويجاً لعدة مبادرات تعاون استراتيجية تمت مؤخراً بين أبولو ومبادلة، فقد أسست الشركتان مشروعاً مشتركاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار المشترك في الفرص الائتمانية الخاصة على مستوى العالم، كما قدمت مبادلة الدعم لأبولو في وقت سابق من هذا العام، في إطلاق آلية جديدة للإقراض في السوق المتوسطة.

واستثمرت أبولو في استراتيجية الحلول المستدامة لمبادلة والتي شكلت جزءاً من أعمال وحدة حلول مبادلة كابيتال التي أطلقت في عام 2023، حيث كان لمبادلة دور رئيسي في إنشاء شراكة إيجاد الفرص الاستراتيجية في أبولو في عام 2020.