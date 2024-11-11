وقالت الشركة في بيان، الاثنين، إنها سجلت أرباحاً قياسية صافية بلغت 564 مليون درهم (153.55 مليون دولار) خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 بنسبة زيادة قدرها 8 بالمئة، مقارنة مع 522 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق.

وأظهر البيان الصحفي الذي أصدرته العربية للطيران اليوم أن إيرادات الشركة بلغت 1.78 مليار درهم مقارنة بـ 1.62 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي مما يمثل زيادة بنسبة 10 بالمئة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن أسطول الشركة نقل أكثر من 5.1 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر 2024 عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية بارتفاع نسبته 8 بالمئة مقارنة بـ 4.7 مليون مسافر تم نقلهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كما ارتفع ​​​​معدل إشغال المقاعد لدى الشركة - الذي يمثل نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 81 بالمئة خلال الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ 79 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي ما يؤكد الطلب القوي على خدمات "العربية للطيران".

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران"، إن الأرباح القوية التي سجلتها "العربية للطيران" خلال الربع الثالث من هذا العام إلى جانب النمو القوي في الإيرادات وزيادة الطلب على خدماتنا دليل على قوة نموذج الأعمال الذي تعتمده الشركة وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها للعملاء.

وأضاف آل ثاني أن قطاع الطيران واصل مواجهة تحديات جيوسياسية واقتصادية خلال الربع الثالث من العام حيث اضطرت شركات الطيران للتعامل مع فرض قيود على المجال الجوي في بعض المناطق مما استدعى الشركات إلى تعديل مسار وجهاتها وفي بعض الحالات تعليق رحلاتها بالإضافة إلى ذلك استمر القطاع في التعامل مع زيادة ضغوط التضخم التي فرضتها التحديات المستمرة لسلسلة التوريد وارتفاع أسعار الوقود إلى جانب تأثير تقلبات العملات التي شهدتها بعض الأسواق الرئيسية، وبالرغم من هذه العوامل استطاعت "العربية للطيران" الاستمرار في تطوير شبكة وجهاتها وزيادة القدرة التشغيلية لعملياتها مع الحفاظ على هامش ربح تشغيلي قوي مما يعكس مرونة نموذج الأعمال الذي تتبعه ومدى كفاءة فريق الإدارة.

وسجلت "العربية للطيران" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (من يناير إلى سبتمبر) إيرادات بلغت 4.98 مليار درهم بزيادة نسبتها 12 بالمئة مقارنة مع 4.45 مليار درهم تم تسجيلها في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.

وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 14 مليون مسافر خلال هذه الفترة انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وارتفع ​​معدل إشغال المقاعد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 82 بالمئة وبلغ حجم السيولة المتوفر للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4.9 مليار درهم نقدا وما يعادله.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني: "حافظنا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 على التزامنا بتعزيز النمو عبر جميع مجالات أعمال المجموعة بما في ذلك توسيع أسطولنا وإطلاق وجهات جديدة وزيادة وتيرة الرحلات عبر جميع مراكز عملياتنا التشغيلية، ومع اقترابنا من نهاية العام الحالي نواصل التزامنا بخطة النمو الإستراتيجي للأعمال ونهجنا المنضبط في إدارة التكاليف فضلا عن الاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لعملائنا".

وأضافت مجموعة "العربية للطيران" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 6 طائرات جديدة إلى أسطولها الحديث ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 77 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، وخلال الفترة نفسها نجحت في توسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 22 وجهة جديدة من مراكز عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات والمغرب ومصر وباكستان.