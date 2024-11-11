وتم تنظيم المعرض برعاية وزارة البلديات والإسكان وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار في السعودية، وبتنظيم من شركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما" العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، مع الشركاء المؤسسين وهم الشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، والمربع الجديد، ومركز الملك عبدالله المالي "كافد"، ووجهة مسار والدرعية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويشارك في معرض"سيتي سكيب العالمي" نخبة من الخبراء والمختصين.

كما يضم المعرض في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمرًا من 22 دولة، إذ يأتي المنتدى بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزًا مهمًّا للفرص والاستثمار.