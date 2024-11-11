وتؤكد الشراكة الاستراتيجية مع "القابضة" التزام الأخيرة بدعم مسيرة النمو المستمرة للقطاع المالي في أبوظبي، ودورها في تعزيز الابتكار وريادة الخدمات.

وبصفتها "الشريك الرئيسي" لفعاليات أسبوع أبوظبي المالي، سيكون للشركة دور أساسي في صياغة أجندة الحدث المالي والمساهمة في تعزيز مكانته ونجاحه وتوسّعه.

كما يحظى الحدث المالي الرائد بدعم أكثر من 30 جهة عالمية وإقليمية ومحلية، حيث تنضم دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي كـ"شريك التنمية الاقتصادية"، والاتحاد للطيران كـ"شريك الطيران الرسمي"، ودائرة الثقافة والسياحة كـ "شريك السياحة والثقافة"، و Hub71 كـ “شريك منظومة التكنولوجيا"، إلى جانب مجموعة "الشركاء الاستراتيجيين" وتشمل "مبادلة" ويو بي إس" و"إتش إس بي سي" وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وشركة "PGIM" وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركات"سيركل" و"إيتورو" و"فيرذر فنتشرز" و"ريالايز" و"سمارت إينرجي" كشركاءً رسميين لأسبوع أبوظبي المالي هذا العام.

وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمية (ADGM): "أصبحت "القابضة" (ADQ) شريكاً رئيسيا للنسختين القادمتين من أسبوع أبوظبي المالي. تعكس هذه الخطوة رؤيتنا وطموحنا المشترك للقطاع المالي في أبوظبي، حيث سيسهم هذا التعاون بلا شك في تقديم حدث استثنائي سيسهم في صياغة المشهد المالي على الصعيد العالمي".

وقال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "القابضة" (ADQ): "إن مشاركة "القابضة" (ADQ) كشريك استراتيجي في دورتي فعاليات أسبوع أبوظبي المالي للعامين 2024 و2025 التي يستضيفهما سوق أبوظبي العالمي تؤكد حرصنا على الإسهام في الجهود الرامية لبناء منظومة مالية قوية ومتماسكة تعزز النمو المستدام طويل الأجل لاقتصاد إمارة أبوظبي وتدعم تنافسيته وتنوعه".

وأضاف: "القابضة (ADQ) تهدف من خلال هذه الشراكة أيضاً إلى تعزيز الريادة الفكرية والتعاون على مستوى القطاع المالي، والسعي إلى تعزيز التواصل بشكل يسهم في فتح آفاقاً استثمارية جديدة في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي بما في ذلك سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وتوفر الكفاءات، واستقرار البيئة القانونية والتنظيمية".

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات أسبوع أبوظبي المالي هذا العام في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2024، حيث ستتم مناقشة مختلف العوامل التي تساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال"، من خلال مجموعة من الجلسات المهمة التي ستتطرق إلى أبرز تطورات المشهد المالي والتكنولوجيا والاستثمار.

كما سيشهد الحدث عودة مجموعة من المنتديات الرئيسية، بما في ذلك منتدى أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر "أسيت أبوظبي" إلى جانب فعاليات مؤتمر "ريزولف" الدولي لتسوية النزاعات، ومؤتمر "فينتك أبوظبي"، ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام.

كما سيشهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 مجموعة من الفعاليات الجديدة، منها منتدى "يو بي إس للاستثمار"، وقمة الاستثمار الصينية الإماراتية بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي، وقمة التمويل الإسلامي، ومنتدى "سبيرز برايفيت ويلث،" ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي.

ويستضيف أسبوع أبوظبي المالي 2024 مجموعة متميزة تضم ما يقارب 400 متحدث رئيسي من جميع أنحاء العالم، وتشمل مديرين ورؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة لخمسين مؤسسة مالية عالمية بارزة.