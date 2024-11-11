وجاء الدولار قرب المستويات التي سجلها بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية مباشرة مقابل عملات رئيسية أخرى، فيما تركز الأسواق على بيانات وتصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتعكف على تلمس مؤشرات عن السياسة الأميركية في المستقبل.

تحركات الأسعار

انخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.0685 دولار، بعد أن سجلت 1.0679 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر يونيو.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 105.32.

وفي الأسبوع الماضي، قفز المؤشر بأكثر من 1.5 بالمئة إلى 105.44، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو، وذلك بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد الدولار 0.8 بالمئة أمام الين إلى 153.82 بعد أن تراجع عن قمة سجلها الأسبوع الماضي عند 154.70.

وفي السادس من نوفمبر، بلغ 154.68، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

وبلغ الدولار مقابل اليوان في التعاملات الخارجية أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس عند 7.2131، بارتفاع 0.25 بالمئة، وذلك بعد أن قفز 0.70 بالمئة يوم الجمعة بعد انخفاضه 0.75 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت بتكوين إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 81 ألف دولار اليوم وسط توقعات بأن العملات المشفرة ستزدهر بدعم إجراءات تنظيمية متوقع أن تكون في صالحها بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة وانتخاب مرشحين داعمين للعملات المشفرة في الكونغرس.