ووفق بيان صحفي صادر عن الهيئة، الاثنين، فقد بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، أي قبل الاستقطاعات 11.8 مليار درهم (3.21 مليارات دولار).

وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 5.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وسجلت إيرادات الهيئة الإجمالية 23.5 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن ارتفاع إيرادات الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنسبة 6.2 بالمئة إلى 23.5 مليار درهم، والزيادة في الأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 4.7 بالمئة إلى 11.8 مليار درهم، يعكس النمو المستمر الذي تشهده إمارة دبي، ويؤكد التزام الهيئة بالتميز التشغيلي والابتكار والاستدامة.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي الموحدة بنسبة 4.75 بالمئة إلى 9.9 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في الفترة نفسها 5.1 مليار درهم، وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات بنسبة 34.20 بالمئة لتصل إلى 5.9 مليار درهم.

وارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 19.6 تيراواط ساعة في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 3.98 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وأنتجت الهيئة 1.8 تيراواط ساعة، من مصادر الطاقة النظيفة خلال الربع الثالث من العام، لتشكل بذلك نسبة 9.18 بالمئة من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال تلك الفترة.

وخلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم الطاقة التي أنتجتها الهيئة في محطة حصيان للطاقة 3.25 تيراواط ساعة، و0.32 تيراواط ساعة عبر شركة ورسان لإدارة النفايات.

وأنتجت الهيئة 14.32 تيراواط ساعة من محطاتها التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وشهد الطلب الذروي على الطاقة زيادة ملحوظة في الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ 10.76 غيغاواط بزيادة قدرها 3.41 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ المعدل الحراري الإجمالي "كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلوواط ساعة"، في الربع الأول من العام الجاري 7,923 وحدة حرارية بريطانية/ كيلوواط ساعة، وهو أفضل معدل تحققه الهيئة في تاريخها.

وخلال الربع الثالث من 2024، بلغ إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها الهيئة 40.5 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 4.64 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 455 مليون جالون، بزيادة قدرها 4.92 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وبنهاية الربع الثالث من 2024، بلغ إجمالي عدد حسابات الهيئة 1,250,288 حساباً بزيادة قدرها 4.16 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.

ودشنت الهيئة خلال الربع الثالث من 2024، محطتي تحويل جهد 132 كيلوفولت، و426 محطة تحويل جهد 11 كيلوفولت، وبنهاية الربع الثالث من هذا العام، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 16.779 غيغاواط منها 2.86 غيغاواط "17 بالمئة" من الطاقة النظيفة، ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة، حيث تبلغ 495 مليون جالون يوميا.

وتهدف الهيئة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من الكهرباء إلى 20 غيغاواط، منها نحو 5.3 غيغاواط من مصادر الطاقة النظيفة بنسبة 26.5 بالمئة بنهاية 2030.

وتتوقع الهيئة، وفقا لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بها، دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى بدءا من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر.

وبتاريخ 31 أكتوبر 2024، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحا بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر 2024.