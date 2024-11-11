تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.9 بالمئة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 1.2 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات صناعات دفاعية مثل ساب السويدية، وليوناردو الإيطالية، ورولز رويس البريطانية بما يتراوح بين 2.1 و3.7 بالمئة.

وسجل المؤشر الأوروبي ثالث خسارة أسبوعية على التوالي يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لاحتمال فرض رسوم جمركية بعد عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

كما تسببت إجراءات تحفيز اقتصادي صينية مخيبة للآمال في تفاقم الخسائر الأسبوع الماضي.

وسيبقى تركيز الأنظار هذا الأسبوع على قراءات للتضخم في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وقراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في الربع الثالث.

ومن بين الأسهم الرئيسية، ارتفع سهم شركة كونتننتال الألمانية 7.6 بالمئة بعد تسجيل أرباح أساسية في الربع الثالث فاقت التوقعات.