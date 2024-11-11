وقالت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الاثنين، إن هذا العقد سيمتد لمدة عشرة أعوام، تبدأ فور انتهاء العقد الحالي في الربع الأخير من هذا العام.

وبحسب البيان، فقد بلغت قيمة العقد الإجمالية 440 مليون ريال سعودي (117.15 مليون دولار أميركي).

وفي هذا السياق ، قال غسان مرداد، الرئيس التنفيذي للحفر العربية:" "يؤكد العقد على امتداد شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع أرامكو السعودية، والتي نحرص من خلالها دائماً على تقديم خدمات استثنائية".

وأضاف: "القيمة الإجمالية للعقد و البالغة حوالي 440 مليون ريال سعودي ستدعم نمونا المستقبلي".