وانخفضت التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها بمقدار 8.1 مليار دولار في الربع الثالث، وفقا لبيانات من الإدارة الحكومية للنقد الأجنبي صدرت في وقت متأخر من الجمعة.

وتراجع المؤشر الذي يقيس الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بمقدار 13 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وانخفض الاستثمار الأجنبي في الصين في الأعوام الثلاثة الماضية بعدما سجل مستوى قياسيا في عام 2021، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية والتشاؤم بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنافسة الأقوى من جانب الشركات المحلية الصينية في صناعات مثل السيارات.

وإذا استمر الانخفاض لبقية العام، سيكون هذا أول صافي تدفق سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج منذ عام 1990 ، عندما بدأت البيانات المقارنة.